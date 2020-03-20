" العمل " تكشف عن الحالات المستحقة لإجازة إجبارية في القطاع الخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة العمل عن الحالات التي تستحق إجازة إجبارية في القطاع الخاص. كشفت وزارة العمل عن الحالات التي تستحق إجازة إجبارية في القطاع الخاص. أوضحت وزارة العمل أنه يتم منح إجازة إجبارية مدتها 14 يومًا ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين. وتضمنت الحالات الآتية الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على خمس وخمسين سنة.

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