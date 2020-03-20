شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحد المبتعثين عن الخدمات في الحجر الصحي: " الحمدلله إني سعودي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث أحمد الشمري أحد المبتعثين للخارج عن الخدمات المقدمة لهم في الحجر الصحي. تحدث أحمد الشمري أحد المبتعثين للخارج عن الخدمات المقدمة لهم في الحجر الصحي. وقال الشمري خلال حواره في قناة السعودية: " في الحجر الصحي في الفندق خدمة خمس نجوم والأكل والشرب على مدار الساعة وكلها على حساب وزارة الصحة " . وأضاف الشمري: " الحمدلله إني سعودي " ، لافتا: " الأطباء متعاونون معنا ويقومون بفحصنا على مدار الساعة ويتم عمل فحص شامل بعد إتمام الفترة المحددة للحجر للتأكد من سلامتنا " .

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