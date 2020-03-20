شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: البخور لا يقي أو يعالج الفيروس وإنما يُسبب ربو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن بخور جاوني وبخور لبان ليس لهما دورًا في الوقاية أو العلاج من فيروس كورونا.

وأوضح خالد النمر، أن محلول المُرّة وبخور الحبة السوداء والغرغرة يومياً بماء وملح، وبخاخ ديتول أو غيره من المطهرات في أنحاء المنزل أو على سكان المنزل/الزائرين، ليس لهم دورًا كذلك.

وناشد الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة فقط، فيما أكد أن البخور يُسبب ربو ومشاكل في التنفس.