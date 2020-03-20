شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: البخور لا يقي أو يعالج الفيروس وإنما يُسبب ربو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن بخور جاوني وبخور لبان ليس لهما دورًا في الوقاية أو العلاج من فيروس كورونا.
وأوضح خالد النمر، أن محلول المُرّة وبخور الحبة السوداء والغرغرة يومياً بماء وملح، وبخاخ ديتول أو غيره من المطهرات في أنحاء المنزل أو على سكان المنزل/الزائرين، ليس لهم دورًا كذلك.
وناشد الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة فقط، فيما أكد أن البخور يُسبب ربو ومشاكل في التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد النمر: البخور لا يقي أو يعالج الفيروس وإنما يُسبب ربو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.