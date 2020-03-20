مواطن يتوقف لتصوير قائد مركبة فقد السيطرة عليها ولكنه صدم في النهاية (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو مواطن يتوقف لتصوير قائد مركبة فقد السيطرة عليها فتفاجىء بمركبة أخرى تصطدم بسيارته. أظهر مقطع فيديو مواطن يتوقف لتصوير قائد مركبة فقد السيطرة عليها فتفاجىء بمركبة أخرى تصطدم بسيارته. وأثار المقطع غضب واستياء المواطنين بسبب استهتار قائد المركبة وتوقفه للتصوير في وسط الطريق السريع بدون داعٍ، الأمر الذي يعرض حياة الآخرين للخطر. وانهالت التعليقات على المقطع وجاءت كالآتي: " هذه نهاية اللقافة توقف بالطريق عشان تصور واحد، وش يسوى عليه لو تضرروا وماتوا، المفروض الخطأ على اللي يصور خير توقف يا الملقوف وتتسبب بحادث وتدعي على الناس بعد، كل واحد غلطانخ اللي وقف بوسط الطريق مخالف واللي صدم يجلس جالس يشوف السيارة وكلهم ترك الانتباه لمركبته وجلس يشوف مركبة غيره " .

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