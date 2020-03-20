شكرا لمتابعة خبر عن " العدل " تُطلق خدمة الصك الإلكتروني في جميع المحاكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية، وتسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة.

وأوضحت أنه سيتم إصدار الصك والمصادية عليه من رئيس الدائرة مباشرة، وكذلك تسليم صورة الحكم للأطراف برسالة نصية على الجوال المسجل في " أبشر " ، مشيرة إلى أن المزايا تتمثل في "ألاستغناء عن الورق، وعدم حضور أطراق القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك.

وأفادت الوزارة، بأن خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال بوابة " ناجز " ويتم استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني.