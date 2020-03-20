شكرا لمتابعة خبر عن استشارية توضح ما يجب فعله في حال عطس أحداً أمامك وانتقل الرذاذ على ملابسك (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدثت الدكتورة وفاء الفهد استشارية أمراض الجهاز التنفسي، عما يجب فعله في حال عطس أحدًا أمامك وانتقل الرذاذ على الكتف. تحدثت الدكتورة وفاء الفهد استشارية أمراض الجهاز التنفسي، عما يجب فعله في حال عطس أحدًا أمامك وانتقل الرذاذ على الكتف. وقالت الفهد خلال حوارها في برنامج " طبيبك " عبر القناة السعودية: " لما يكون الشخص مصاب بفيروس كورونا وعطس وكح أمامك وانتقل الرذاذ علي ملابسك وكتفك " . وشددت الفهد، قائلة: " يجب تغيير الملابس على الفور، وغسل اليدين بالكحول والمطهر المتوفر " ، موضحة: " لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء المستجد " .

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