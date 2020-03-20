شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد بن الوليد يكشف حقيقة العلاقة بين الحيوانات الأليفة والفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الرفق بالحيوان، الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، حقيقة ما يتم تداوله عن علاقة الحيوانات الأليفة بالفيروس الجديد.

وأكد الأمير خالد، أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، مشددًا على ضرورة استقاء المعلومات من الجهات المعنية والموثوقة رسميًّا داخليًّا وعالميًّا، وعدم إدخال الرعب والخوف للأسرة والمجتمع.