الأرصاد تنبه من استمرار الأتربة والأمطار على الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على الرياض. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على الرياض. وأوضحت الهيئة، أن الحالة تشمل " الأفلاج - الخرج - الدرعية - الرين - السليل - العاصمة الرياض - المزاحمية - حوطة بني تميم - رماح - وادي الدواسر " وتستمر حتى الثانية فجر السبت.

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