طريقة سداد الضريبة الانتقائية المؤجلة بعد تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، طريقة الاستفادة من تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين بعد تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.
وأشار الهيئة، أنه يجب على المكلف الإقرار عن الضريبة المؤجلة عند الاستيراد بالإقرار الضريبي الخاص بالفترة التي تم فيها الاستيراد.
كما بينت، طريقة سداد الضريبة الانتقائية المؤجلة عن السلع الانتقائية المستوردة إلى المملكة، وذلك من خلال إقرار مؤقت عبر الموقع الرسمي للهيئة.
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