شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏‎وزير الصحة: لا يوجد لقاح لفيروس كورونا حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الصحة توفيق الربيعة، إنه حتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس ‎كورونا، ونحن متفائلين والأبحاث مستمرة، والأمر قد يمتد إلى عام.

وأضاف وزير الصحة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لحماية المملكة من خطر فيروس كورونا، مناشدا المواطنين السعوديين والمقيمين بالبقاء في المنازل وتقليل التواصل من أجل السيطرة على فيروس كورونا.

‏ولفت إلى أن أعداد المصابين تُذكر بشفافية عالية، قائلا: «نقوم بالتقصي الوبائي تحت إجراءات ضخمة جدًا وهي أشبه بالاستخبارات الصحية».