شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لـ30 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات المملكة؛ لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات الإحترازية المتخذة.