صورة نادرة تجمع أبناء الملك سعود في شبابهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت صورة تاريخية نادرة، أبناء الملك سعود " رحمه الله " في صغرهم، إذ يعود تاريخ تصوير الصورة إلى عام 1953مـ بالرياض. أوضحت صورة تاريخية نادرة، أبناء الملك سعود " رحمه الله " في صغرهم، إذ يعود تاريخ تصوير الصورة إلى عام 1953مـ بالرياض. وكشف حساب " الملك سعود " ، أن الصورة تجمع بين أصحاب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود والأمير عبدالإله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

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