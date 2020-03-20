بالفيديو.. مشهد نادر للملك سعود في حفل الحرس الملكي بالرياض عام 1962م

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر الملك سعود -طيب الله ثراه- في مقطع فيديو نادر، خلال حفل الحرس الملكي بالرياض عام 1962م، وهو يحتضن ابنه. ظهر الملك سعود -طيب الله ثراه- في مقطع فيديو نادر، خلال حفل الحرس الملكي بالرياض عام 1962م، وهو يحتضن ابنه. وجاء في الفيديو الذي نشره حساب الملك سعود، عبر موقع «تويتر»، وبجانبه أصحاب السمو الملكي الأبناء الأمير ‎بندر بن سعود رئيس الحرس الملكي السعودي والأمير ‎محمد بن سعود -رحمه الله- رئيس الديوان الملكي آن ذاك يداعب أخيه الامير ‎الوليد بن سعود.

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