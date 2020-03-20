شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في إسبانيا تضع أرقامًا للمواطنين للتواصل معها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مدريد (صدى):نبهت سفارة المملكة في إسبانيا، على المواطنين المتواجدين هناك في زيارات قصيرة ولم يتمكنوا من العودة مرة أخرى، بالتواصل معها بشكل عاجل.
وأوضحت في بيان لها، أنه يتم التواصل مع قسم شؤون السعوديين على ارقام الهواتف التالية: هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد: 0034672538005، هاتف شؤون السعوديين لمدينة برشلونة: 0034690011111، رقم السفارة 0034913834300 .
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