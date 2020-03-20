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السفارة في إسبانيا تضع أرقامًا للمواطنين للتواصل معها

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الرياض - علي القحطاني - مدريد (صدى):

نبهت سفارة المملكة في إسبانيا، على المواطنين المتواجدين هناك في زيارات قصيرة ولم يتمكنوا من العودة مرة أخرى، بالتواصل معها بشكل عاجل.

وأوضحت في بيان لها، أنه يتم التواصل مع قسم شؤون السعوديين على ارقام الهواتف التالية: هاتف شؤون السعوديين لمدينة مدريد: 0034672538005، هاتف شؤون السعوديين لمدينة : 0034690011111، رقم السفارة 0034913834300 .

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