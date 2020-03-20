شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجعيد: تعقيم وتطهير الحرم المكي 7 مرات يومياً وإغلاق مشربيات زمزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة شؤون الحرمين، فهد الجعيد، إن 2160 لترًا من المعقمات والمطهرات يغسل ويعقم بها الحرم المكي الشريف بمعدل 7 مرات يوميًّا بدلًا من 4 مرات.

وأوضح الجعيد خلال مداخلة هاتفية في القناة الأولى السعودية: " يقوم 480 عاملًا متجولًا برش وتعقيم ما يقارب 1800 لتر يوميًّا برش معقمات في ساحات الحرم ودورات المياه " .

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ولفت الجعيد: " تم إغلاق مشربيات زمزم ورفع الحافظات جميعها وغسلها وتعقيمها في مغاسل الحافظات، ويتم توزيع عبوات ماء زمزم في أروقة الحرم وساحاته؛ وذلك بعد تعقيمها من الخارج ووضعها في حقائب خاصة وتوزيعها من قبل عمال مرتدين للكمامات والواقي " .