" الزكاة والدخل " تمنح الشهادات الزكوية بلا قيود وتعليق الغرامات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019. أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019. وأوضحت الهيئة، أنه سيتم التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة وسيتم تعجيل دفع طلبات الاسترداد. كما علقت، فرض غرامات التأخر في سداد الأقساط وغرامات تعديل الإقرارات وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص.

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