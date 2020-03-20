مطار الدوادمي ينفذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»

نفذ مطار الدوادمي، اليوم الجمعة، جملة من الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.
وأوضح مدير المطار فيصل الرويس، أن إدارة المطار نفذت عدة تدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس؛ من أجل سلامة المسافرين، وذلك بالتعاون مع مستشفى محافظة الدوادمي العام.
ولفت الرويس، إلى أن الفرق الطبية قامت بالكشف على القادمين وتوزيع الكمامات والقفازات الطبية، وتقديم النصائح لهم والإجابة على الاستفسارات الطبية، إضافة إلى تعقيم وتطهير جميع مرافق المطار بشكل مستمر، ومنها الأرضيات والكونتنرات، وأجهزة الخدمة الذاتية والمقاعد والأسطح والعربات والرافعة الطبية والسلالم والممرات والعفش.
ودعا الرويس، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية والتقيد بالتعليمات، متمنياً السلامة للجميع.
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