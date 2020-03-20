بالفيديو.. العجلان: كورونا عرفتنا حقوق الإنسان موجودة بأي دولة.. الحمدلله على نعمة السعودية

بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لإحدى مشاهير تطبيق «سناب شات» تشيد فيها بإجراءات المملكة التي تحافظ على مواطنيها بالمقارنة بدول أخرى.

وقالت الباحثة الاجتماعية أماني العجلان في مقطع مصور نشرته على تطبيق «سناب شات» حاز على نحو 172 ألف مشاهدة، إن تصريح السفارة البريطانية في الكويت صدمها، عندما قالت لمواطنيها دبروا أموركم واقترضوا الأموال من أصدقائكم وعائلاتكم.

وأضافت العجلان في المقطع المصور أن حديث السفارة البريطانية في الكويت جاء بناء على خطاب رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون» الذي قال لمواطنيه استعدوا لفقدان أسركم وعائلاتكم.

إجراءات السعودية للحد من كورونا راعت حقوق الإنسان

وتابعت: «يخلوا الواحد يقول بينه وبين نفسه الحمدلله على نعمة السعودية من كتر ما اتخذت إجراءات خاصة بكورونا وأشياء أخرى بالطبع لكن نتحدث هنا عن كورونا عرفتنا حقوق الإنسان فعليا موجودة في أي دولة».

وقالت أماني العجلان في مقطع منفصل نشرته على تطبيق «سناب شات»: منذ 27 فبراير بدأت جهود المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال تعليق العمرة مؤقتا وإيقاف الرحلات الجوية وتعليق الدراسة والاحتفالات وتعليق العمل الحكومي والخاص.

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وأوضحت عجلان أن خروج المواطن صار في أضيق الحدود، وهذا كله من أجل من مصلحة المواطنين، مشيرة إلى أن السعوديين في الخارج وفرت لهم فنادق خمس نجوم ورحلات جوية مجانية من أجل عودتهم للمملكة، لافتة إلى أن المواطن يشعر بأنه إنسان حياته لها قيمة لدى حكومته.

وكانت السعودية اتخذت إجراءات عديدة للحد والسيطرة على فيروس كورونا، من أبرزها تعليق الدراسة ووقف الرحلات الجوية وتعليق العمل الحكومي وإغلاق المطاعم وأماكن الترفيه وتعليق صلاة الجماعة والجمعة.

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