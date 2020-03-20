أمانة الرياض تعقِّم الأسواق التجارية للوقاية من كورونا

بدأت أمانة منطقة الرياض بتعقيم الأسواق التجارية والسوبر ماركت لتوفير بيئة تسوق آمنة؛ كجزء من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في هذا الاتجاه، قامت أمانة الرياض بتعقيم زوار المتاجر الكبرى، إلى جانب منح العاملين فيها أجهزة قياس الحرارة، ونشر لوحات إرشادية لطرق الوقاية من فيروس كورونا، والخطوات السليمة لتنظيف وتعقيم اليدين؛ بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي في كيفية التعامل مع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.
وفي ذات الإطار، كثفت أمانة الرياض جولاتها الرقابية لضمان التزام المنشآت بقرارات الإغلاق الاحترازي؛ حيث نفذت 7,793 جولة رقابية خلال الأسابيع الماضية، وطبقت العقوبات بحدها الأعلى على المخالفين وأحالتهم للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وكانت أمانة منطقة الرياض أعلنت في وقت سابق زيادة مستوى إنتاج معقمها وتوزيعه مجانًا في أكثر من 25 موقعًا داخل مدينة الرياض، إلى جانب تنسيقها المستمر مع الجمعيات الخيرية؛ لضمان وصول المعقم إلى الأشخاص الأكثر حاجة إليه؛ من منطلق استشعارها بمسؤوليتها تجاه السكان بمختلف شرائحهم.
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