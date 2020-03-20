خطيب الحرم يعدد المكاسب الشرعية للإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أكد خطيب المسجد الحرام بمكة، الشيخ الدكتور أسامة خياط، في خطبة الجمعة اليوم، ضرورة الالتزام التامّ بالإجراءات الاحترازية كافة التي تتخذها الجهات المختصة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ خياط، إن التعاون مع الجهات المختصة لتحقيق ذلك، يعد تعاونا على البر والتقوى، وطاعة لولاة الأمر، وتحقيقًا للمقاصد الشرعية، وأخذًا بالأسباب الوقائية، وحفاظًا على الأنفس، وفقًا لما نشرت إمارة مكة عبر حسابها بتويتر.

وأشار الشيخ خياط إلى أن الأمل في فرج الله قريب، إذ هو سبحانه أرحم الراحمين، ومن رحمته لعباده أنه لا يتابع عليهم الشدائد بل يعقب الشدة بالسعة والرخاء والابتلاء بالرحمة وسابغ النعماء، كما قال تعالى: «فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا».

وتابع خطيب المسجد الحرام: إنه يجب أن يستيقن العبد أن الله سبحانه هو المنجي من كل كرب، المغيث لكل ملهوف، ويتوجه إليه بالدعاء متضرعًا مخلصًا خاشعًا، فقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كربه أمر يقول: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».

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