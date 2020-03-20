وزارة الصحة: إجمالي إصابات كورونا وصل لـ274 حالة معظمها جاءت من خارج المملكة

قال وزير الصحة الدكتور «توفيق بن فوزان الربيعة»، اليوم الجمعة إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغت 274 حالة، معظمها جاءت من خارج المملكة.

وأكد الربيعة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية محمد عبدالله الجدعان- أنه جرى فحص 16 ألف شخص حتى الآن بغية الكشف عن فيروس كورونا.

ودعا الوزير إلى ضرورة البقاء في المنزل والابتعاد عن التجمعات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي للقادمين من الخارج، مشيرا إلى أن المواطن والمقيم شركاء مع الدولة في مواجهة الفيروس القاتل.

وأشار الوزير إلي أن العاملين في قطاع الصحة هم خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا الذي أودي بحياة 10,448 شخص حول العالم.

ولفت الجدعان إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لمواجهة تداعيات كورونا، مشيرا إلي أن والقطاع الخاص قدم مساهمات رائعة في هذا الصدد.

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وأوضح الوزير أن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة بالمملكة ساهمت في عدم انتشار الفيروس.

وكشف وزير الصحة عن خضوع 4080 شخصًا في الحجر الطبي مشيرًا إلى أنهم جميعًا يتمتعون بأفضل الخدمات.



وذكر الوزير أن أي شخص يريد الحصول على أي استفسار طبي، يمكنه الاتصال على 937، لافتًا إلى أن عدد كبير من إصابات كورونا لا يحمل أي أعراض.

وأوضح الوزير أن هناك لجنة من 18 جهة حكومية تعمل معًا لمواجهة آثار كورونا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتحذيرات والإجراءات لمنع انتشار كورونا.

وتابع: «نقوم بما يعرف بالتقصي الوبائي لتحديد الإصابات»، مضيفًا: «نعمل على تحديد مصدر كل إصابة كورونا».



وكشف الوزير عن أن مبادرات تخفيف آثار كورونا بدأت فور الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن مدة مبادرات الدعم تتراوح بين 3 و9 أشهر.

وفيما يتعلق بلقاح الفيروس، قال الوزير: حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح لكورونا، موضحًا أن اكتشاف اللقاح وتجربته يستغرق شهورًا عديدة.