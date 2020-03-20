الصحة تكشف آخر حصيلة لكورونا: 274 حالة مؤكدة معظمها جاءت من الخارج

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد في المملكة، موضحًا أن الحالات المؤكدة 274 حالة، مؤكدًا أن معظمها جاءت من الخارج.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه تم فحص 16 ألفًا حتى الآن، وقال إنه «توجد حالة لممارِسة صحية واحدة في الرياض تم الإعلان عنها عبر مستشفى الملك فيصل التخصصي».
وقال: «إجمالي من تم إجراء الحجر الصحي عليهم 10 آلاف شخص، منهم سليمون وخرجوا، والبقية خاضعون لاستكمال الفترة اللازمة للحجر الصحي»، ونصح المجتمع بـ«التقيد بالالتزام بالنظافة الشخصية، وعدم المصافحة، وعدم الخروج من المنزل إلّا للضرورة».
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