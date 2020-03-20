السعودية اليوم / الدكتور المعيقل : كلمة خادم الحرمين الشريفين رسالة طمأنة للمواطن والمقيم



الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أكد مدير الجامعة

وقال المعيقل : إن كلمه خادم الحرمين الشريفين لأبناء وبنات الوطن مشبعة بالرؤية و الطموحة لغد أكثر استقرار ورخاء ، ورسالة واضحة على أهمية المرحلة الحرجة الحالية التي يعيشها العالم وتأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاة على هذه الأرض الطيبة المباركة وتأمين جميع الاحتياجات المعيشية.

وأشار المعيقل إلى أننا نقف هذه الأيام على عتبة أهم التحولات والمملكة قامت بإجراءات احترازية شجاعة و بشكل متسارع لتأتي كلمة الملك سلمان مكملة للخطوات التي اتخذتها المملكة وللحفاظ على حالة المواطن والمقيم ولتعزيز الطمأنينة للجميع.

ودعا الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى ما يحب ويرضى، وأن يديمهما ذخرا للوطن وللأمة الإسلامية، ويتم نعم الأمن والاستقرار والاطمئنان على وطننا المعطاء.

// انتهى //

19:53ت م

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الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأكد مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حول ما يعيشه العالم من تفشي فيروس كورونا، جاء يحمل في طياته رسالة طمأنه للمواطن والمقيم في هذه الأرض المباركة وتأكيد على حرص حكومة المملكة العربية السعودية على توفير كافة ما يلزم توفره من رغد الحياة الكريمة للجميع.وقال المعيقل : إن كلمه خادم الحرمين الشريفين لأبناء وبنات الوطن مشبعة بالرؤية و الطموحة لغد أكثر استقرار ورخاء ، ورسالة واضحة على أهمية المرحلة الحرجة الحالية التي يعيشها العالم وتأكيد على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاة على هذه الأرض الطيبة المباركة وتأمين جميع الاحتياجات المعيشية.وأشار المعيقل إلى أننا نقف هذه الأيام على عتبة أهم التحولات والمملكة قامت بإجراءات احترازية شجاعة و بشكل متسارع لتأتي كلمة الملك سلمان مكملة للخطوات التي اتخذتها المملكة وللحفاظ على حالة المواطن والمقيم ولتعزيز الطمأنينة للجميع.ودعا الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى ما يحب ويرضى، وأن يديمهما ذخرا للوطن وللأمة الإسلامية، ويتم نعم الأمن والاستقرار والاطمئنان على وطننا المعطاء.// انتهى //19:53ت م0168

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