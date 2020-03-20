السعودية اليوم / مساعد وزير التعليم : كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد اهتمام القيادة بصحة المواطنين والمقيمين



الرياض 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أوضح معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجّهها للمواطنين والمقيمين في المملكة على إثر ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد تؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله - بصحة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ودعم تكاتف الجهود الحكومية للحد من انتشار الفيروس.

وقال معالي الدكتور آل فهيد : كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - في هذا التوقيت تضمّنت مجموعة من رسائل التطمين والمكاشفة الشاملة مع المجتمع المحلي والدولي، والثقة بأجهزة الدولة وتكامل أدوارها ومسؤولياتها، كما أكّدت على أنّ المملكة عازمة بكل قوتها لمحاربة الوباء بتكاتف المجتمع مع أجهزته الأمنية والصحية، والالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الأجهزة المعنية والمختصّة بمتابعة حالة تفشي كورونا.

وأضاف أن كلمة الملك حملت رسالة مضمونها أن هذه مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، والمملكة جعلت حماية الإنسان وصحته وسلامته على رأس أولوياتها، حيث سخّرت جميع إمكانياتها الطبية والأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأكد أنّ كلمة خادم الحرمين الشريفين حملت مضامين الثقة بوعي المواطن، واستشعار دوره ومسؤولياته في الالتزام بالتعليمات، واستقاء المعلومات من مصادرها، كما أكدت على متانة المنظومة الصحية التي تعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الحكومية الأخرى كلٌ فيما يخصّه، مستندين على خبراتهم وتكاتف المجتمع معهم وقوة عزيمتهم، وعلو إحساسهم بالمسؤولية الوطنية لخدمة الوطن والمواطن.

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19:09ت م

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