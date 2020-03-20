السعودية اليوم / السودان تحظر التجمعات والمناشط الجماهيرية بولاية الخرطوم بسبب فيروس كورونا



الخرطوم 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أعلنت ولاية الخرطوم قرار منع وحظر وإلغاء جميع التجمعات الجماهيرية وتشمل المواكب والمسيرات والاحتفالات وجميع المناسبات الجماهيرية.

وأكد تعميم صحفي صادر عن الولاية إغلاق صالات الأفراح ودور وصالات

// انتهى //

18:58ت م

0153



الخرطوم 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسأعلنت ولاية الخرطوم قرار منع وحظر وإلغاء جميع التجمعات الجماهيرية وتشمل المواكب والمسيرات والاحتفالات وجميع المناسبات الجماهيرية.وأكد تعميم صحفي صادر عن الولاية إغلاق صالات الأفراح ودور وصالات الرياضة ، وذلك في إطار الاحترازات لمواجهة فيروس كورونا، داعية الجهات ذات الاختصاص بسرعة التطبيق.// انتهى //18:58ت م0153

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