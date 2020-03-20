السعودية اليوم / الأمم المتحدة تعرب عن أسفها لمقتل أحد موظفي الأونروا في محافظة درعا السورية



نيويورك 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واس

أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا عن أسفه لمقتل أحد موظفي وكالة الأونروا في محافظة درعا السورية يوم الأربعاء الماضي، متقدما بالتعازي نيابة عن الأمم المتحدة إلى أسرة وأصدقاء "القتيل".

وأدان رضا هذه الحادثة، مشيراً إلى أنها تمثل ثاني هجوم قاتل على العاملين في المجال الإنساني في درعا في الشهر الماضي.

وأوضح أن هذا الحادث يبرز المخاطر التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة الشجعان والعازمون في جميع أنحاء العالم وهم يعملون لخدمة المجتمعات المحتاجة، مجدداً الدعوة إلى حماية جميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

من جانبها أعربت الأونروا في بيان لها عن الأسف لمقتل الموظف علي حسين محمد، وذلك في أعقاب اندلاع عنف مسلح في منطقة جيلين بريف درعا جنوب سوريا.

وناشدت الأونروا مجددا جميع الأطراف للتقيد بالتزاماتها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين والامتناع عن الهجمات العشوائية والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.

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18:25ت م

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