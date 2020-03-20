السعودية | تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية المستحقة على القطاع الخاص لمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:12 مساءً, 20 مارس 2020 م أجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحصيل رسوم خدماتها ‏على القطاع الخاص لـمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي, وذلك في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وتخفيفاً على القطاع الخاص من آثار فيروس كورونا المستجد, حيث يمكن الآن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة بلدي https://balady.gov.sa على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر.

ومن انعكاسات هذا الامر على القطاع الخاص تخفيف العبء عليها في مواجهة آثار وباء كورونا ودعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية.

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