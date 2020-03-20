576 زيارة تفتيشية لتجارة الجوف للتأكد من وفرة السلع 

2020-03-20

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 576 زيارة تفتيشية بمنطقة الجوف والمحافظات التابعة لها للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، كما تلقت الوزارة 228 بلاغًا وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات بالمنطقة تم العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

شملت جولات الوزارة بالمنطقة مدينة سكاكا، القريات، طبرجل، دومة الجندل، صوير، زلوم، هديب، الأضارع، أبوعجرم، ميقوع، طلعة عمار، الناصفة، العيساوية، منفذ الحديثة، بسيطاء، خوعا، وعذفاء.

واستهدفت جولات “التجارة” تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.

وتظهر نتائج جولات الفرق الرقابية للوزارة توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافي يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.

ودعت وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : هنا أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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