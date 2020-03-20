، "الغذاء والدواء": إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن التدابير لمواجهة فيروس كورونا.. ولضمان توفرها في السعودية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن إيقاف عمليات تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، يأتي كإجراء احترازي من الهيئة؛ لضمان توفرها في المملكة العربية السعودية، وإتاحتها للمواطن والمقيم، وضمن التدابير التي تتخذها الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

وقالت: "إن إيقاف عمليات التصدير يشمل الأدوية بأنواعها كافة، والمستلزمات الطبية كالكمامات والمعقمات، إضافة إلى الأجهزة الطبية كافة، ويتم استثناء ما تم التعاقد عليه من خلال برنامج الشراء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو ما يتم الموافقة عليه من قِبَل الهيئة العامة للغذاء والدواء بناءً على توافر الكميات الكافية في المملكة.

وأكدت "الغذاء والدواء" أنها تعمل، بشكل متكامل مع الهيئة العامة للجمارك حيال اتخاذ الإجراءات لتطبيق إيقاف التصدير حتى إشعار آخر.الغذاء والدواء الكمامات المعقمات فيروس كورونا الجديد