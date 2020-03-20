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اتخذت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة، التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال رش وتطهير منشآت توزيع أسطوانات الغاز المنتشرة بالمنطقة.
وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: تنفذ هذه الأعمال بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي شدّد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على منشآت توزيع أسطوانات الغاز، وسرعة إلزامها بتطهير وتعقيم أسطوانات الغاز بشكل مستمر قبل توزيعها على المستهلكين.
وأضاف: الأمانة ألزمت جميع العاملين بنقاط توزيع الغاز بالتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر، وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.
هذا وقد نفذت الأمانة وبلدياتها التابعة، حملات تطهير وتعقيم من خلال طواقم وكوادر متخصصة على جميع منشآت توزيع الغاز بمدن ومحافظات المنطقة، بجانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 06:47 PM
في إطار الجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"أمانة عسير تطبق تدابير وقائية في منشآت توزيع الغاز
اتخذت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة، التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد، وذلك من خلال رش وتطهير منشآت توزيع أسطوانات الغاز المنتشرة بالمنطقة.
وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: تنفذ هذه الأعمال بتوجيه من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي شدّد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على منشآت توزيع أسطوانات الغاز، وسرعة إلزامها بتطهير وتعقيم أسطوانات الغاز بشكل مستمر قبل توزيعها على المستهلكين.
وأضاف: الأمانة ألزمت جميع العاملين بنقاط توزيع الغاز بالتقيد بالإجراءات الوقائية وضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، علاوة على عملية التطهير والتعقيم المستمر، وتوفير كافة ما يلزم للعاملين للمحافظة على سلامتهم.
هذا وقد نفذت الأمانة وبلدياتها التابعة، حملات تطهير وتعقيم من خلال طواقم وكوادر متخصصة على جميع منشآت توزيع الغاز بمدن ومحافظات المنطقة، بجانب استمرار الحملة التوعوية والرقابية المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.
، أمانة عسير تطبق تدابير وقائية في منشآت توزيع الغاز ،
المصدر : الخليج 365
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