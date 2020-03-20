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أعلنت تونس اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة.
وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية: إنه يوجد من بين المصابين سبع حالات حرجة.
وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قد أكد على أن تونس تعيش ظرفاً استثنائياً يستدعي توحيد الصفوف والمواقف والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أيّ وقت مضى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود والقضاء على هذا الوباء، الذي انتشر في سائر دول العالم، وذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في تونس إلى 54 مريضًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-20
أعلنت تونس اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة.
وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية: إنه يوجد من بين المصابين سبع حالات حرجة.
وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قد أكد على أن تونس تعيش ظرفاً استثنائياً يستدعي توحيد الصفوف والمواقف والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أيّ وقت مضى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود والقضاء على هذا الوباء، الذي انتشر في سائر دول العالم، وذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:42 PM
مديرة المرصد الوطني للأمراض: بينهم 7 حالات حرجة
أعلنت تونس اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 54 حالة.
وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية: إنه يوجد من بين المصابين سبع حالات حرجة.
وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، قد أكد على أن تونس تعيش ظرفاً استثنائياً يستدعي توحيد الصفوف والمواقف والتحلّي بروح المسؤولية العالية أكثر من أيّ وقت مضى، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود والقضاء على هذا الوباء، الذي انتشر في سائر دول العالم، وذلك خلال اجتماعه اليوم برؤساء وممثلي الأحزاب السياسية.
، ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في تونس إلى 54 مريضًا ،
المصدر : الخليج 365
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