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أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
وقال مفوض الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية إيكيتي، موجيسولا يايا كولاد: المتوفَّى مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا.
وأشار إلى وجود 12 مصابًا بهذا الفيروس، وأن الحكومة النيجيرية علّقت في وقت سابق التعليم بالمدارس في بعض الولايات، للحيلولة دون تفشي الفيروس.
جدير بالذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في عموم القارة الأفريقية بلغ 633 حالة و17 حالة وفاة.نيجيريا فيروس كورونا الجديد
نيجيريا تسجل أول حالة وفاة بسبب "كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-20
أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
وقال مفوض الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية إيكيتي، موجيسولا يايا كولاد: المتوفَّى مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا.
وأشار إلى وجود 12 مصابًا بهذا الفيروس، وأن الحكومة النيجيرية علّقت في وقت سابق التعليم بالمدارس في بعض الولايات، للحيلولة دون تفشي الفيروس.
جدير بالذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في عموم القارة الأفريقية بلغ 633 حالة و17 حالة وفاة.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:18 PM
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:53 PM
الضحية مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا
أعلنت الحكومة النيجيرية، اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
وقال مفوض الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية إيكيتي، موجيسولا يايا كولاد: المتوفَّى مواطن أمريكي يبلغ من العمر 27 عامًا.
وأشار إلى وجود 12 مصابًا بهذا الفيروس، وأن الحكومة النيجيرية علّقت في وقت سابق التعليم بالمدارس في بعض الولايات، للحيلولة دون تفشي الفيروس.
جدير بالذكر أن عدد ضحايا فيروس كورونا في عموم القارة الأفريقية بلغ 633 حالة و17 حالة وفاة.
، نيجيريا تسجل أول حالة وفاة بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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