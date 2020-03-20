، لاحتواء "كورونا".. الأردن يعلن حظر التجول من الغد ،

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أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تطبيق حظر التجوال في جميع مناطق البلاد بدءًا من صباح يوم غد، لمواجهة واحتواء فيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: كل من يخالف الأمر سيعقاب بالحبس مدة سنة، مؤكدًا أن الدول التي نجحت بحماية مواطنيها هي التي التزم شعبها بعدم الخروج من المنازل.
وبموجب الحظر ستغلق جميع المحلات في مناطق الأردن كافة، على أن يتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه .
واستثنى الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة .
في سياق آخر، أعلنت سريلانكا فرض حظر التجول على مستوى البلاد لمدة 60 ساعة بدءًا من مساء اليوم لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد .
وقال نائب المفتش العام للشرطة أجيث روهانا في تصريح صحفي: إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بداية من "الساعة" 12 : 30 بتوقيت جرينتش وسيتم تطبيق حظر التجول بصرامة في شتى أنحاء البلاد وسيواجه المخالفون الاعتقال، وربما السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
وفرضت سريلانكا حظر تجول يوم أمس الأول الأربعاء في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حيث يقيم عدد كبير من العائلات التي لها أقارب في إيطاليا.
وسجلت سريلانكا 65 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 26 شخصًا كانوا قد عادوا من إيطاليا.الأردن حظر التجوال فيروس كورونا الجديد
لاحتواء "كورونا".. الأردن يعلن حظر التجول من الغدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-20
أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تطبيق حظر التجوال في جميع مناطق البلاد بدءًا من صباح يوم غد، لمواجهة واحتواء فيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: كل من يخالف الأمر سيعقاب بالحبس مدة سنة، مؤكدًا أن الدول التي نجحت بحماية مواطنيها هي التي التزم شعبها بعدم الخروج من المنازل.
وبموجب الحظر ستغلق جميع المحلات في مناطق الأردن كافة، على أن يتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه .
واستثنى الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة .
في سياق آخر، أعلنت سريلانكا فرض حظر التجول على مستوى البلاد لمدة 60 ساعة بدءًا من مساء اليوم لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد .
وقال نائب المفتش العام للشرطة أجيث روهانا في تصريح صحفي: إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بداية من "الساعة" 12 : 30 بتوقيت جرينتش وسيتم تطبيق حظر التجول بصرامة في شتى أنحاء البلاد وسيواجه المخالفون الاعتقال، وربما السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
وفرضت سريلانكا حظر تجول يوم أمس الأول الأربعاء في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حيث يقيم عدد كبير من العائلات التي لها أقارب في إيطاليا.
وسجلت سريلانكا 65 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 26 شخصًا كانوا قد عادوا من إيطاليا.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
05:43 PM
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
06:53 PM
سريلانكا تحظر التجول لــ 60 ساعة من مساء اليوم
أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تطبيق حظر التجوال في جميع مناطق البلاد بدءًا من صباح يوم غد، لمواجهة واحتواء فيروس كورونا الجديد.
وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: كل من يخالف الأمر سيعقاب بالحبس مدة سنة، مؤكدًا أن الدول التي نجحت بحماية مواطنيها هي التي التزم شعبها بعدم الخروج من المنازل.
وبموجب الحظر ستغلق جميع المحلات في مناطق الأردن كافة، على أن يتم الإعلان يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه .
واستثنى الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة .
في سياق آخر، أعلنت سريلانكا فرض حظر التجول على مستوى البلاد لمدة 60 ساعة بدءًا من مساء اليوم لكبح انتشار فيروس كورونا الجديد .
وقال نائب المفتش العام للشرطة أجيث روهانا في تصريح صحفي: إن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ بداية من "الساعة" 12 : 30 بتوقيت جرينتش وسيتم تطبيق حظر التجول بصرامة في شتى أنحاء البلاد وسيواجه المخالفون الاعتقال، وربما السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
وفرضت سريلانكا حظر تجول يوم أمس الأول الأربعاء في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، حيث يقيم عدد كبير من العائلات التي لها أقارب في إيطاليا.
وسجلت سريلانكا 65 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، بينها 26 شخصًا كانوا قد عادوا من إيطاليا.
، لاحتواء "كورونا".. الأردن يعلن حظر التجول من الغد ،
المصدر : الخليج 365
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