شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يشدد على البقاء فى المنازل للحد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
-18جهة حكومية تجتمع يوميًا لتخفيف آثار الفيروس في المستقبل
- أعداد المصابين تُذكر بشفافية عالية وإجراءات مشددة للتقصي
- حتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا، والأمر قد يمتد إلى عام
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة ، أن المملكة قامت بمجموعة من الاحترازات ساهمت في عدم انتشار الوباء ، وأن العاملون في قطاع الصحة خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا ، وهناك 18 جهة حكومية تجتمع يوميًا لتخفيف آثار الفيروس في المستقبل.
ودعا الربيعة في مؤتمر صحفي اليوم ، المواطنين والمقيمين إلى تقليل التواصل المباشر والبقاء في المنازل ، مؤكدا أنه كلما قللنا التجمعات والمخالطة، تمكنا من حد انتشار الفيروس.
وأشار وزير الصحة : أعداد المصابين تُذكر بشفافية عالية، ونقوم بالتقصي الوبائي تحت إجراءات ضخمة جدًا وهي أشبه بالاستخبارات الصحية، و المواطن والمقيم شركاء مع الدولة في مواجهة كورونا
وأضاف: الفيروس لازال تحت الدراسات، وسنستمر بالعمل على الاحترازات، و حتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا، والأمر قد يمتد إلى عام، وزير الصحة: هناك تركيز عالمي على إيجاد لقاح لفيروس كورونا.
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