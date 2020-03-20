وزير الصحة يشدد على البقاء فى المنازل للحد من «كورونا»

- المملكة قامت بمجموعة من الاحترازات ساهمت في عدم انتشار الوباء

-18جهة حكومية تجتمع يوميًا لتخفيف آثار الفيروس في المستقبل

- أعداد المصابين تُذكر بشفافية عالية وإجراءات مشددة للتقصي

- حتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا، والأمر قد يمتد إلى عام

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة ، أن المملكة قامت بمجموعة من الاحترازات ساهمت في عدم انتشار الوباء ، وأن العاملون في قطاع الصحة خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا ، وهناك 18 جهة حكومية تجتمع يوميًا لتخفيف آثار الفيروس في المستقبل.

ودعا الربيعة في مؤتمر صحفي اليوم ، المواطنين والمقيمين إلى تقليل التواصل المباشر والبقاء في المنازل ، مؤكدا أنه كلما قللنا التجمعات والمخالطة، تمكنا من حد انتشار الفيروس.

وأشار وزير الصحة : أعداد المصابين تُذكر بشفافية عالية، ونقوم بالتقصي الوبائي تحت إجراءات ضخمة جدًا وهي أشبه بالاستخبارات الصحية، و المواطن والمقيم شركاء مع الدولة في مواجهة كورونا

وأضاف: الفيروس لازال تحت الدراسات، وسنستمر بالعمل على الاحترازات، و حتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا، والأمر قد يمتد إلى عام، وزير الصحة: هناك تركيز عالمي على إيجاد لقاح لفيروس كورونا.