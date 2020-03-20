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ثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض المضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
ونوه بالتوجيهات التي تتسم بالحكمة والشفافية التي عرف بها خادم الحرمين الشريفين واستشعاره المرحلة العالمية والتمسك بمنهج ودستور المملكة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمواجهة بالاستعانة بهما وعزيمة قوية .
وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن على جهود القطاعات الحكومية كافة بالتوجيهات السامية والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم والحد من آثار هذه الجائحة في جميع المجالات وبذل الغالي والنفيس.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441 06:00 PM
أكد أنها أبرزت الحكمة والشفافية واستشعار المرحلة العالمية
ثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض المضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وجهها إلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
ونوه بالتوجيهات التي تتسم بالحكمة والشفافية التي عرف بها خادم الحرمين الشريفين واستشعاره المرحلة العالمية والتمسك بمنهج ودستور المملكة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمواجهة بالاستعانة بهما وعزيمة قوية .
وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن على جهود القطاعات الحكومية كافة بالتوجيهات السامية والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم والحد من آثار هذه الجائحة في جميع المجالات وبذل الغالي والنفيس.
، نائب أمير الرياض يثمّن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين ،
المصدر : الخليج 365
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