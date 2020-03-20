شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاحب مقطع الديتول يودع والدته بحيلة غريبة قبل ذهابه للنيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو صاحب " مقطع الديتول " المطلوب أمنياً والذي فجرت " صدى " واقعته الغريبة .وهو يودع والدته قبل ذهابه للنيابة العامة .
ونشر الشاب الفيديو ، وهو يطلب من والدته الدعاء وفد أخبرها أنه مسافر فيما ردت عليه بأن ها الوقت ليس للسفر إلا أنه استمر في محاولة إقناعها .
وكانت النيابة العامة قد أمرت بالقبض على الشخصين اللذين شربا المعقم مما يضر بسلوكيات الأطفال ، بخلاف أنه فعل مخالف للشرع والنظام .
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