شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاحب مقطع الديتول يودع والدته بحيلة غريبة قبل ذهابه للنيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدى

وثق مقطع فيديو صاحب " مقطع الديتول " المطلوب أمنياً والذي فجرت "" واقعته الغريبة .وهو يودع والدته قبل ذهابه للنيابة العامة .

ونشر الشاب الفيديو ، وهو يطلب من والدته الدعاء وفد أخبرها أنه مسافر فيما ردت عليه بأن ها الوقت ليس للسفر إلا أنه استمر في محاولة إقناعها .

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالقبض على الشخصين اللذين شربا المعقم مما يضر بسلوكيات الأطفال ، بخلاف أنه فعل مخالف للشرع والنظام .