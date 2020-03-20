بالفيديو.. الكشف عن آلية تقييم المستوى الدراسي للطلاب عن بُعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل عن آلية تقييم المستوى الدراسي للطالب عن بعد .
وقال " المعيقل " في برنامج بالمختصر المذاع على" إم بي سي " : في مرحلة التعليم الجامعي تتنوع أساليب تقييم الطالب ، كطريقة الكتاب المفتوح وتحديد وقت معين له ، كما أن وجود الكاميرا وحده يكفي كمعيار أثناء إختبار الطالب ، ومن خلال تقييم الواجبات المنزلية ، والأبحاث القصيرة ، والإختبارات القصيرة .
وأضاف أنه يمكن الإعتماد على المقابلة عن بعد والأسئلة الشفهية السريعة ، وغيرها من الأساليب ، مشيراً إلى أن الجامعات اليوم لديها الكثير من الخيارات لتقييم الطالب والتأكد من تحصيله العلمي .
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