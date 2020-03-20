شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكشف عن آلية تقييم المستوى الدراسي للطلاب عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل عن آلية تقييم المستوى الدراسي للطالب عن بعد .

وقال " المعيقل " في برنامج بالمختصر المذاع على" إم بي سي " : في مرحلة التعليم الجامعي تتنوع أساليب تقييم الطالب ، كطريقة الكتاب المفتوح وتحديد وقت معين له ، كما أن وجود الكاميرا وحده يكفي كمعيار أثناء إختبار الطالب ، ومن خلال تقييم الواجبات المنزلية ، والأبحاث القصيرة ، والإختبارات القصيرة .

وأضاف أنه يمكن الإعتماد على المقابلة عن بعد والأسئلة الشفهية السريعة ، وغيرها من الأساليب ، مشيراً إلى أن الجامعات اليوم لديها الكثير من الخيارات لتقييم الطالب والتأكد من تحصيله العلمي .