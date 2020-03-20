شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تأثر الشيخ أحمد بن طالب أثناء خطبة الجمعة في المسجد النبوي الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

وثق مقطع فيديو تأثر فضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد أثناء خطبة الجمعة في المسجد النبوي الشريف .

وخطب فضيلة الشيخ قائلاً : عباد الله .. أجعلوا بيوتكم قبلةً وأقيموا الصلاة ..واغرسوا في دوركم رياض الجنة واذكروا الله وانشروا مصاحفكم واتلوا كتاب الله .. وطوبي لمن كانت ابتلائه اصطفائه .. وخلوته للقلب شفائه وعزلته تضرعاً ودعاءً .

وتابع بصوته الخاشع متأثراً : اعلموا أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا .. .

كما حث المسلمين على الصبر موصياً بآيات الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ " ، وقوله عزوجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " .