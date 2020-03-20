شكرا لمتابعة خبر عن شخص يورط نفسه بانتحاله صفة أمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف حساب " تاريخ آل سعود " ،كذب شخص قرر انتحال صفة الأمير خالد بن محمد آل سعود. كشف حساب " تاريخ آل سعود " ،كذب شخص قرر انتحال صفة الأمير خالد بن محمد آل سعود. وطالب " تاريخ آل سعود " صاحب الحساب بذكر نسبه وصولا إلى الأمير سعود بن محمد بن مقرن. وكان هذا الشخص قد أعلن إعفاء كافة مستأجري الوحدات والمنشآت العقارية التابعة لمجموعته لمدة ٦ شهور قابلة للتمديد ومنح العاملين إجازة شهرين مدفوعة الأجر. ورد حساب تاريخ آل سعود، قائلا: " ممكن نعرف وش هي مجموعتكم العقارية؟.. والأهم هل تذكر لنا نسبك وصولا إلى الأمير سعود بن محمد بن مقرن " ،ليرد الأمير المزيف ، بحذف التغريدة وإلغاء الحساب.

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