نجح مختبر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كشف التسلسل الجيني الكامل لفيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2 من حالات إيجابية لمرض كوفيد-19. وذكر المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني: إن التحليل الجيني لفيروس كورونا الجديد ( hCoV-19 ) أمر مهم لفهم تطور فيروس كورونا الجديد ومعرفة انتشاره. وأضاف: يعد فيروس كورونا الجديد من الفيروسات الناشئة، لذلك من المهم تحديد مصدر دخوله إلى المملكة ومسار انتشاره وتحوره ورصد التطور العالمي للفيروس». وتساعد دراسة ومعرفة التسلسل الجيني لفيروس كورونا الجديد والمعلومات المرتبطة بهذا المجال، على اكتشاف أنماط انتقال الفيروس ومقارنته بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي ظهرت في العام 2012م، وكذلك يساعد في تطوير اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ينجح في كشف التسلسل الجيني لفيروس كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.