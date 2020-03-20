مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يعلن إصابة ممارسة صحية بكورونا

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عن تشخيص حالة ممارسة صحية بفيروس كورونا الجديد أمس الأربعاء.

وأوضح المستشفى في منشور عبر حسابه على «تويتر» أمس الخميس أنه ثبت أن الممارسة المصابة بكورونا، خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس.

وأشار المستشفى إلى أن الممارسة المصابة تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة، مؤكدة أنه جرى حصر المخالطين للحالة المصابة وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم وهي حتى الآن سلبية.

وأوضح المستشفى أنه- وبناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها- تم عزل جميع المخالطين في منازلهم ويُجرى استكمال فحص البقية.

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وفى وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة (17) حالة إصابة لقادمين من دول؛ المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و(4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و(3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.