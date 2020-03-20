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«الجمارك» توقف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية

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أوقفت الجمارك ,اليوم الخميس,تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية,تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس .

وعممت الجمارك على كل منافذها الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بهذا الإجراء,بعد إيقافها في 1 مارس تصدير كل المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من الفيروس التي تشمل (الألبسة الواقية,الأقنعة الطبية,البدل الطبية المغلفة للجسم,النظارات الطبية الواقية,والأقنعة الطبية للوجه).

وأوضحت الجمارك أن إيقاف تصدير كل هذه المنتجات والمستلزمات يأتي توفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين,وحفاظًا على الصحة العالمية.

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