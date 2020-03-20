

نيامي 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو اليوم عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس

ودعا الرئيس النيجري جميع المواطنين إلى التزام الهدوء واحترام جميع الإجراءات للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

// انتهى //

04:01ت م

0233



نيامي 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسأعلن رئيس النيجر محمد إيسوفو اليوم عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده.ودعا الرئيس النيجري جميع المواطنين إلى التزام الهدوء واحترام جميع الإجراءات للمساعدة في منع انتشار الفيروس.// انتهى //04:01ت م0233

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النيجر تعلن عن أول حالة مصابة لديها بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.