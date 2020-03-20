سياسي / بومبيو يؤكد قوة العلاقات الأمريكية الإيطالية في ظل تفشي فيروس كورونا



واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

تلقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لوجي دي مايو، أكد فيه قوة العلاقات الأمريكية الإيطالية في ظل تفشي وباء

وأشاد بومبيو في بيان لوزارة الخارجية اليوم، بجهود الشعب الإيطالي في مكافحة تفشي فيروس كورونا في ظل هذه الأوقات الصعبة.

وأوضح البيان أن الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، والتي وصفها بالعلاقات الممتازة، ومن ضمنها متابعة تطورات القضية الليبية.

//انتهى//

03:40ت م

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واشنطن 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واستلقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي لوجي دي مايو، أكد فيه قوة العلاقات الأمريكية الإيطالية في ظل تفشي وباء كورونا وأشاد بومبيو في بيان لوزارة الخارجية اليوم، بجهود الشعب الإيطالي في مكافحة تفشي فيروس كورونا في ظل هذه الأوقات الصعبة.وأوضح البيان أن الاتصال شهد مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين، والتي وصفها بالعلاقات الممتازة، ومن ضمنها متابعة تطورات القضية الليبية.//انتهى//03:40ت م0231

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