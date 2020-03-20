اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 63ر189 نقطة، أو95ر0% ، ليصل إلى 55ر20088 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 40ر11 نقطة، أو 48ر0% ، ليصل إلى 5ر2409 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 73ر160 نقطة ، أو 3ر2% ، ليصل إلى 58ر7150 نقطة.

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