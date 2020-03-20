السعودية اليوم / المهندس السواحه : كلمة خادم الحرمين الشريفين الأبوية تأكيد على أن صحة الإنسان وسلامته هو محور اهتمام القيادة وعنايتها



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

نوّه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحه بما حملته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقال الوزير السواحه "إن القيادة الرشيدة - أيدها الله - تؤكد في كل مرة على أن المواطن والمقيم محور اهتمامها، وتوجه كافة الإمكانيات لضمان صحتهم وسلامتهم وأمنهم، وتوفر كافة السبل لتحقيق ذلك ".

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الكلمة حملت مضامين سامية، وعبرت بصدق عن اهتمام القيادة بالمواطن، والأخذ بكافة الأسباب لحمايته بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، وتوجيه كافة أجهزة الدولة نحو تحقيق هذا الهدف السامي.

وأضاف معاليه: إنه وبدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي العهد فإن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات ملتزمة بتسخير كافة إمكاناتها التقنية والبشرية والعمل بشكل تشاركي وتكاملي مع كافة الجهات الحكومية الأخرى في كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن والمقيم خصوصا في هذه المرحلة، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال عن بُعد من خلال تعزيز البنية الرقمية وتوفير كافة الممكنات الرقمية للقطاعين العام والخاص.

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