السعودية اليوم / سمو أمير تبوك : كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرارا للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام بالمواطن والوطن



تبوك 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المضامين السامية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول ما يجتاح العالم من وباء

وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرارا للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها.

وأضاف سموه : إن مضامين الكلمة تجسد تلمس القيادة الحكيمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات على تراب هذا الوطن العظيم، منوهًا سموه بمدى التلاحم بين القيادة والشعب الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال ما أظهره المواطنين من قوة وثبات ووعي بما يمر به العالم اليوم ، سائلا المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة العطاء والعمل الدؤوب لما فيه خير ورفعة وسلامة الوطن والمواطن .

// انتهى //

02:11ت م

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تبوك 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسثمّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المضامين السامية التي جاءت في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حول ما يجتاح العالم من وباء كورونا المستجد .وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تأتي استمرارا للنهج الذي اعتدناه في هذه البلاد من رعاية واهتمام وحرص من قيادة هذه البلاد بشعبها والمقيمين على أرضها.وأضاف سموه : إن مضامين الكلمة تجسد تلمس القيادة الحكيمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات على تراب هذا الوطن العظيم، منوهًا سموه بمدى التلاحم بين القيادة والشعب الذي أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من خلال ما أظهره المواطنين من قوة وثبات ووعي بما يمر به العالم اليوم ، سائلا المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لمواصلة العطاء والعمل الدؤوب لما فيه خير ورفعة وسلامة الوطن والمواطن .// انتهى //02:11ت م0226

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