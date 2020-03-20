السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف : كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالوضوح والشفافية



سكاكا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها للمواطنين والمقيمين بالمملكة

قال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تبين أن المملكة العربية

وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف ، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تضمنت الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، لإتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم .

وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالوضوح والشفافية ، وأشاد خلالها - أيده الله - ، بما أظهره أبناء هذا الوطن من قوة وثبات ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاون تام مع الأجهزة المعنية، الذي هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

ودعا سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد ، الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقراها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يدفع الله هذا البلاء عن الجميع .

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سكاكا 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف ، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها للمواطنين والمقيمين بالمملكةقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تبين أن المملكة العربية السعودية تدرك ما يمر به العالم من معاناة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وأهمية وصعوبة المرحلة الحالية ، وأن المملكة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة،والحد من آثارها ، مستعينة بالله تعالى، ثم بما لديها من إمكانات، في طليعتها العزيمة القوية لدى المواطنين في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب.وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف ، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تضمنت الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة، لإتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم .وقال سموه : إن كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالوضوح والشفافية ، وأشاد خلالها - أيده الله - ، بما أظهره أبناء هذا الوطن من قوة وثبات ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاون تام مع الأجهزة المعنية، الذي هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.ودعا سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد ، الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقراها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يدفع الله هذا البلاء عن الجميع .// انتهى //02:06ت م0225

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