رياضي / الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: كلمة خادم الحرمين الشريفين جسدت حرص القيادة وجهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير

وقال سموه في تصريح صحفي: "إن كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في هذا التوقيت الصعب، تأكيد على حرصه ـ أيده الله ـ واهتمامه بسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، وما الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة بتوجيه من قيادتنا الحكيمة، إلا دليل على الجهود الكبيرة والمبذولة من كافة القطاعات للتصدي لهذا الفيروس الذي اجتاح العالم بأكمله".

وأضاف سمو وزير الرياضة: "كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين تأكيد على ضرورة التقيد بما جرى من إجراءات واحترازات لوقف انتشار هذا الداء، ورسالة تجعلنا جميعا في هذه الأزمة أمام مسؤولية كبيرة وواجب وطني، نتعاون معه سويا لمنع انتشار هذا الفيروس في بلادنا، ولكي نحافظ على صحة الجميع".

واختتم سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل تصريحه قائلاً: "نسأل الله العلي القدير في هذا الوقت الصعب بأن يزيل عنا هذه الغمة، وأن ينعم سبحانه على بلادنا والعالم أجمع بموفور الصحة والعافية، وأن نسمع عاجلا نبأ زوال هذا الفيروس بإذن الله تعالى".

// انتهى //

02:01ت م

0224



الرياض 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واسثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، مضامين الكلمة المهمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، والتي جسدت حرص القيادة ـ أيدها الله ـ وجهودها الملموسة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد وقال سموه في تصريح صحفي: "إن كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ في هذا التوقيت الصعب، تأكيد على حرصه ـ أيده الله ـ واهتمامه بسلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي، وما الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة بتوجيه من قيادتنا الحكيمة، إلا دليل على الجهود الكبيرة والمبذولة من كافة القطاعات للتصدي لهذا الفيروس الذي اجتاح العالم بأكمله".وأضاف سمو وزير الرياضة: "كلمة مولاي خادم الحرمين الشريفين تأكيد على ضرورة التقيد بما جرى من إجراءات واحترازات لوقف انتشار هذا الداء، ورسالة تجعلنا جميعا في هذه الأزمة أمام مسؤولية كبيرة وواجب وطني، نتعاون معه سويا لمنع انتشار هذا الفيروس في بلادنا، ولكي نحافظ على صحة الجميع".واختتم سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل تصريحه قائلاً: "نسأل الله العلي القدير في هذا الوقت الصعب بأن يزيل عنا هذه الغمة، وأن ينعم سبحانه على بلادنا والعالم أجمع بموفور الصحة والعافية، وأن نسمع عاجلا نبأ زوال هذا الفيروس بإذن الله تعالى".// انتهى //02:01ت م0224

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: كلمة خادم الحرمين الشريفين جسدت حرص القيادة وجهودها في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.