السعودية اليوم / وزير التعليم المصري: إلغاء امتحان نهاية العام لطلاب "سنوات النقل" بسبب "كورونا"



القاهرة 24 رجب 1441 هـ الموافق 19 مارس 2020 م واس

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري الدكتور طارق شوقي أنه لن تجرى امتحانات للطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل) في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي في تصريحات متلفزة اليوم أن الوزارة دشّنت المكتبة والمنصة الإلكترونية التعليمية من خلال الرابط: (https://study.ekb.eg) لمساعدة الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار إلى عدم إجراء امتحانات للطلاب المصريين في الخارج، مبينًا أنه ستستخدم المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيطبق نظام المشروعات (البحث)، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.

وأضاف أنه بالنسبة للشهادات العامة والدبلومات الفنية سيجرى امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده، مع اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة كافة لوقاية الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة

المختلفة، منوّهًا إلى أنه سيجرى امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على (التابلت) من المنزل وسيصحح إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.